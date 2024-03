Kriminalität Corona-Tests falsch abgerechnet: Mann festgenommen

Behörden haben in St. Ingbert einen gesuchten ehemaligen Betreiber eines Corona-Testzentrums festgenommen. Dem 24-Jährigen wird vorgeworfen, unrechtmäßige Leistungen von der Kassenärztlichen Vereinigung bezogen zu haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sein genauer Aufenthaltsort war demnach lange unbekannt - am Dienstag nahmen ihn die Fahnder in St. Ingbert fest.