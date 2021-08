Debatte : Sollen Ungeimpfte bald selbst für Corona-Tests zahlen – und wieviel?

Trier/Mainz Die Politik lehnt sich in der Frage inzwischen weiter aus dem Fenster. Eine Entscheidung bahnt sich schon bald an. Ein Experte aus Trier fordert, Nicht-Geimpfte zur Kasse zu bitten und nennt Summen.

Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz bleibt reserviert. „Die Bundesregierung hat die Durchführung der Bürgertests bis zum Ende des Jahres verlängert. Angesichts der hohen Dynamik in der Pandemie-Bekämpfung ist es aktuell zu früh, über eine mögliche Ablösung des Projekts „Testen für alle“ zu diskutieren“, sagt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Minister Clemens Hoch (SPD) sagt, er setze auf Erfolge der Impfkampagne: „Seit heute besteht in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, ohne vorherige Anmeldung bei einem Impfzentrum vorbeizuschauen und eine Impfung zu erhalten. Auch touren sechs Impfbusse durch Rheinland-Pfalz und bieten unbürokratische Impfungen auf Supermarkt-Parkplätzen an. Die Kommunen setzen mobile Teams ein, um in Stadtteilen Impfangebote vor Ort zu machen. Jede und jeder kann somit jetzt ein Impfangebot erhalten“, so der Sozialdemokrat.