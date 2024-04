Folgen der Corona-Pandemie Trierer Wissenschaftler: Bei den Kinder und Jugendlichen haben wir einiges wieder gutzumachen

Vier Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie werden die Rufe nach einer Aufarbeitung der damaligen Entscheidungen lauter. Welche Maßnahmen waren notwendig, welche hatten keinen Nutzen? Michael Bosnjak ist Professor für Psychologische Methodenlehre an der Uni Trier. Während der Pandemie, im Jahr 2022, war er abgeordneter Wissenschaftlicher Direktor und Leiter der Abteilung 2 (Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring) am Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin.