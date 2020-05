Corona-Übersterblichkeit in Rheinland-Pfalz kaum erkennbar

Bad Ems Der Tod von mehr als 200 mit dem Corona-Virus infizierten Menschen in Rheinland-Pfalz zeigt in der Bevölkerungsstatistik bislang keinen besonderen Ausschlag. Eine Auswertung der vorläufigen Sterbefallzahlen dieses Jahres habe „bisher nur geringe Hinweise auf eine Übersterblichkeit im Zuge der Corona-Pandemie“ ergeben, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mit.



Zwischen der 12. und der 16. Kalenderwoche, von Mitte März bis Mitte April, starben in Rheinland-Pfalz insgesamt 4732 Menschen. Das waren nach vorläufigen Zahlen der amtlichen Sterbefallstatistik nur drei mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Bei Betrachtung der einzelnen Kalenderwochen in den vergangenen fünf Jahren zeigte sich nur in den Kalenderwochen 14 (30. März bis 5. April) und 15 (6. bis 12. April) eine erhöhte Sterblichkeit gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 (plus 6,1 und plus 4,6 Prozent).