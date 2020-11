Corona und Feuerwehr: Ansteckung um jeden Preis vermeiden

Mainz Online-Seminar statt Übungseinheit: Einige Feuerwehren in Rheinland-Pfalz haben keine Übungseinsätze mehr - um weiter einsatzbereit zu bleiben.

Damit das gelingt, übt die Freiwillige Feuerwehr in Neuwied seit Beginn des neuerlichen Teil-Lockdowns keine Einsätze mehr. „Wenn es darum geht, Kontakte zu reduzieren, gehört die Feuerwehr auch dazu“, begründet Wehrleiter Kai Jost diesen Schritt. Das Treiben in der Feuerwehr müsse „zum Infektionsgeschehen passen“. Auch im Frühjahr habe er schon auf Probeeinsätze verzichtet. Im Sommer habe man in zehnköpfigen Gruppen trainieren können. Eigentlich seien 30 bis 45 Personen in einer Übungseinheit, berichtete Jost.

Einige Wehren hätten eine „Wechselbereitschaft“ eingeführt, erzählte Wolter. Die Einsatzkräfte würden dabei in feste Gruppen aufgeteilt, der Kontakt gemieden. „Wenn es zur Infektion kommt, dann ist ein Teil der Mannschaft einsatzbereit“, sagte Wolter. Das sei allerdings nur in ausreichend großen Feuerwehren möglich.

Der Landesfeuerwehrverband versucht, Kontakte mit einem „digitalen Bildungszentrum“ zu stärken. Feuerwehrkräfte könnten sich auf der Verbandswebseite in gemeinsamen Onlineseminaren in Sachen Führung, Pressearbeit oder Nachwuchsgewinnung weiterbilden, so Wolter. Für alle, die die Gemeinschaftsabende in der Feuerwehr vermissten, sei das „eine willkommene Alternative“, so Wolter.