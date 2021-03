Wohnen und Bauen : Beim Hauskauf sind Geld und Geduld gefragt

Bauland ist in der Region begehrter denn je. In den vier Landkreisen der Region wurden im Pandemiejahr 2020 40 Prozent mehr Grundstücke verkauft als üblich. Und auch die Preise ziehen an. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Jan Woitas

Trier Makler aus der Region Trier erklären, warum die Preise für Häuser, Wohnungen und Bauland 2020 so stark stiegen. Die Gründe sind vielfältig.

Glücklich jene, die bereits vor einigen Jahren ihr Traumhäuschen in der Region Trier gefunden haben – und nicht in diesen Zeiten danach suchen. Geld und Geduld sind aktuell gefragt. Oder eine gute Portion Glück.

In Immobilienportalen werden in einem breiten Korridor zwischen Schweich, Trier und Saarburg derzeit nur rund 100 Häuser angeboten. Knapp die Hälfte davon kostet mehr als eine halbe Million Euro. Und ein knappes Viertel sogar mehr als eine Million Euro.

Das mag eine Momentaufnahme sein. Zufall. Doch was Makler über die aktuelle Situation berichten, lässt einen ganz deutlichen Trend erkennen. Die Nachfrage ist reißend, das Angebot reicht bei weitem nicht aus und die Preise steigen. So berichtet Peter Bastgen aus Wittlich, dass er Immobilien meist gar nicht mehr inseriert. Ein Rundruf unter seinen Kunden reiche schon aus. „Immobilien verkaufen sich deutlich schneller als früher“, sagt er. Meist innerhalb eines Tages und dann heißt es: auf das nächste freiwerdende Objekt warten. Allerdings scheuen sich viele Eigentümer derzeit, zu verkaufen. „Wo soll ich hin mit meinem Geld“, fragten sie sich. Gibt es für Erspartes doch so gut wie keine Zinsen, während der Wert von Häusern, Wohnungen und Bauland steigt und steigt und steigt.

Auch Thomas Pauly vom Immobilienhaus Trier beobachtet, dass Verkäufer verunsichert sind. „Für jemanden der Geld hat, ist es schwierig, Ertrag zu erwirtschaften, ohne in Realwerte zu investieren.“ Das berühmte Betongold also. „Es gibt ganz viele Investoren, die aus dem Nichts auftauchen und Immobilien wie im Gold-Rush kaufen“, berichtet Pauly, vor dem zuweilen sogar Studenten stehen, „die sich den Cash-Flow der Immobilien ausrechnen.“

Für die einen ist es also ein Geschäft, eine vielversprechende Geldanlage oder auch die Altersvorsorge. „Es gibt keine Alternativen mehr. Wie sollen Selbstständige sonst eine Altersvorsorge aufbauen?“, fragt der Gerolsteiner Makler Wolfgang Berens. Lebensversicherungen oder Sparverträge seien angesichts der niedrigen Zinsen einfach nicht mehr attraktiv.

Für andere ist das Haus im Grünen mit eigenem Garten in Zeiten der Unsicherheit aber auch zu einem Sehnsuchtsort geworden. Ein Ort, an dem sie sich geschützt fühlen und doch frei bewegen können. „Viele junge Familien merken: Es ist gar nicht so toll, in der Stadt zu leben“, sagt Berens. Zumal das plötzlich völlig normale Homeoffice ihnen ganz neue Möglichkeiten bietet, und mancher sich fragt: Warum sollte ich Tausende Kilometer im Jahr pendeln, wenn ich die Arbeit genauso gut zu Hause erledigen kann?

Dass Immobilien oder Bauland in der Nähe zu Trier oder Luxemburg reißenden Absatz finden, ist bekannt. Neu ist, dass das gleiche seit Beginn der Pandemie auch in sehr ländlichen Regionen wie der Vulkaneifel geschieht. „Wir haben so gut wie nichts, was wir anbieten können“, sagt Berens bedauernd. 2020 habe er Preise erzielt, „da haben wir vorher nur von geträumt“.

Alte Makler-Weisheiten wie: „Wenn ich viel Arbeit will, kaufe ich einen Bauernhof und wenn ich viel Ärger will, kaufe ich ein Mietshaus“, interessierten aktuell niemanden mehr. Alles werde gekauft. Häuser, die man vor ein paar Jahren höchstens noch abgerissen hätte ebenso wie Mehrfamilienhäuser, die in der Eifel noch vor kurzem keiner haben wollte. Auch der Trierer Makler Stephan Franzen beobachtet, wie die ganze Region davon profitiere, dass Paare und junge Familien aufs Land ziehen, während die Senioren ihre großen Häuser verlassen, um sich in den Städten der Region Eigentumswohnungen zuzulegen. „Es gibt eine große Nachfrage von gut situierten Käufern“, sagt Pauly. Eine 100 Quadratmeterwohnung koste in Trier um die 400 000 Euro sagt er und rechnet vor, dass man unter günstigen Bedingungen 12 000 Euro im Jahr abbezahle. Davon 4000 Euro reine Zinskosten. „Kaufen ist viel billiger als mieten“, betont der Makler.

Er sieht allerdings noch einen weiteren Grund dafür, dass die Preise in der Region zuletzt so stark stiegen: die hohe Konkurrenz unter den Immobilien-Vermittlern, die auch dadurch entstanden sei, dass neuerdings Online-Makler mitmischen. „Und wer kriegt den Auftrag? Der, der Eigentümern mehr Geld verspricht!“ Andere Verkäufer sähen diese Preise und orientierten sich daran. „Das hat auch Auswirkungen auf den Markt“, sagt Pauly.