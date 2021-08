Soziales : Kinderschützer an der Belastungsgrenze: So schlimm war die Lage noch nie!

Kinderschützer an der Belastungsgrenze: So schlimm war die Lage noch nie!

Trier/Bitburg/Daun Die Zahl der Kinder, die Hilfe benötigen, ist seit Pandemiebeginn deutlich gestiegen. Das zeigen neue Statistiken und auch die Erfahrung von Jugendämtern oder Kinderschützern.

„Wir sind am Rande unserer Kapazitätsgrenzen angelangt“, sagt Corinna Engelmann, Geschäftsführerin des Trierer Kinderschutzbunds. Die Zahl der Fälle, in denen Kinder unter psychischer, physischer oder sexueller Gewalt litten oder vernachlässigt wurden, hat stark zugenommen. „Wir lassen kein Kind hängen“, sagt Engelmann. Aber so schlimm wie jetzt sei die Lage noch nie gewesen. 60 Anfragen mehr als üblich gingen 2020 ein.Auch Regina Bergmann, Leiterin des Sozialdienstes Katholischer Frauen (SKF), berichtet davon, dass der Bedarf nach Krisenberatung für Familien pandemiebedingt stark gestiegen sei: 2021 nahm er um mehr als 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. Und sie berichtet aus den vier SKF-Kitas, dass bei vielen Kindern deutliche Entwicklungs-Rückschritte zu beobachten seien.