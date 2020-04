Corona-Verordnung wird erwartet, Scholz zu Gast in Mainz

Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild.

Mainz Mehr als 5100 Corona-Infizierte zählt Rheinland-Pfalz mittlerweile. Die Politik betont, es müsse auch künftig mit dem neuen Virus gelebt werden. Wie genau das vonstatten gehen soll, wird im Detail eine für Freitag erwartete neue Rechtsverordnung regeln.



Die groben Schritte im weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz sind bekannt, doch so manches Detail noch nicht. Am (heutigen) Freitag soll die neue Fassung der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes veröffentlicht werden, in die die politischen Beschlüsse vom Mittwoch samt der ersten Lockerungen der Beschränkungen einfließen werden. Zuständig für diese Rechtsverordnung ist das Gesundheitsministerium in Mainz.

In der Staatskanzlei ein paar Meter weiter Richtung Rhein ist am Freitag Polit-Prominenz aus Berlin zu Gast - und zwar Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Er trifft den Wirtschaftsrat von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Beraten werden soll über die Situation in Unternehmen und einzelnen Wirtschaftsbranchen. Auch soll es darum gehen, wie passgenau die angelaufenen Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft funktionieren. Um 12.30 Uhr wollen Scholz, Dreyer und der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) über Ergebnisse berichten.

Bei der Ladenöffnungsregelung weicht Rheinland-Pfalz leicht vom Beschluss der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vom Mittwoch ab. „In Rheinland-Pfalz können ab Montag alle Geschäfte öffnen, wenn Waren nur auf bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche angeboten werden. Größere Geschäfte erhalten so die Chance, einen Teil ihrer Verkaufsfläche abzutrennen“, sagte Regierungssprecherin Andrea Bähner der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Der Bund hatte am Mittwoch eine Grenze von 800 Quadratmetern genehmigter Verkaufsfläche vorgesehen. „Für uns ist dies ein Gebot der Gleichbehandlung und der rechtlichen Klarheit“, erläuterte Bähner die Abweichung.

Die Entscheidung, dass Läden mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern ab Montag wieder öffnen dürfen war bei der Wirtschaft auf Kritik gestoßen. Die Grenze sei nicht recht zu verstehen, befand der Bund der Selbstständigen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Dreyer hatte betont, dass sich die 800 Quadratmeter auf die Verkaufsfläche und nicht die Gesamtgröße eines Landes beziehen. Gaststätten und Cafés müssen dagegen weiterhin dicht bleiben, deswegen fordert der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga weitere Hilfen für die Branche.

An Bundeszuschüssen für Unternehmen im Land hat die Investitions- und Strukturbank (ISB) bislang 128 Millionen Euro bewilligt. Von den 67 000 bisher eingegangenen Anträgen sind nach Angaben von Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) vom Donnerstag 40 000 bearbeitet. Sie zeigte sich „sehr zufrieden“ mit dem Bearbeitungsstand.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz war bis Donnerstag innerhalb von 24 Stunden um 2,5 Prozent auf 5156 gestiegen. Seit dem ersten Auftreten der Corona-Pandemie Ende Februar sind nunmehr im Land 90 infizierte Menschen gestorben. Von den mit dem Virus Sars-CoV-2 infizierten Menschen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums 2953 inzwischen wieder genesen.