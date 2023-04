Ende der Pandemie Corona-Warn-App wird abgeschaltet – warum man sie trotzdem nicht deinstallieren sollte

Es gab Zeiten, da konnte man ohne die Corona-Warn-App fast nirgends hingehen: Mit ihr konnte man nachweisen, dass man gegen Corona geimpft ist, bei Veranstaltungen konnte man mittels der Anwendung „einchecken“ und so die lange Zeit notwendige Kontaktnachverfolgung sicherstellen. Und man konnte auf der App Testergebnisse abspeichern, um so etwa wie bis vor kurzem nach erforderlich, als Besucher in Kliniken oder Pflegeheime zu kommen.