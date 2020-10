Corona wirkt sich auf Freiwilligendienste aus

Mainz Freiwillige in Rheinland-Pfalz mussten sich durch die Corona-Krise auf teils große Veränderungen einstellen. Manches fiel aus, immer beliebter werden ökologische Dienste. Das liegt aber nicht nur an der Pandemie.

Ob im Krankenhaus, Sportverein oder Umwelt- und Artenschutz: Die Corona-Pandemie hat auch die Freiwilligendienste in Rheinland-Pfalz teilweise erheblich verändert. Stellen im Kulturbereich fielen weg, statt im Unterricht unterstützten Freiwillige den Notbetrieb an Schulen. Doch nicht nur auf den Betrieb, sondern auch auf die Bewerberzahlen für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) oder den Bundesfreiwilligendienst (BFD) hatte die Pandemie Einfluss.

Im Frühjahr nach Beginn der umfassenden Corona-Beschränkungen waren die Bewerberzahlen zunächst zurückgegangen, wie die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Freiwilligendienste Rheinland-Pfalz als Zusammenschluss von 31 Trägern mitteilte. Doch über die Sommermonate stiegen die Zahlen wieder an. Letztendlich bleibt aber, so die LAG, ein leichtes Minus im Vergleich zu den Vorjahren stehen.

Insgesamt leisteten nach Angaben der LAG zum 1. Dezember 2019 in Rheinland-Pfalz 4768 Menschen ein FSJ, FÖJ oder BFD unter 27. Der überwiegende Großteil, nämlich 3577, absolvierten ein FSJ. Besonders beliebt sind demnach Freiwilligendienste im kulturellen Bereich, in Kindergärten und Ganztagsschulen sowie im Sport.

„Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig die Freiwilligendienste für Rheinland-Pfalz sind“, teilte das rheinland-pfälzische Jugendministerium mit, das für FSJ und BFD zuständig ist. Dass die Bewerberzahlen nach dem Tief im Frühjahr wieder stiegen, sei sehr erfreulich, „da gerade jetzt zahlreiche Bereiche des öffentlichen und sozialen Lebens ganz besonders auf Freiwillige angewiesen sind“.

Für das FÖJ hatte für den derzeitigen Jahrgang in Rheinland-Pfalz nur knapp jede sechste Bewerbung Erfolg. Auf 967 Bewerber, so berichtete Dirk Hennig, Leiter der Zentralstelle FÖJ in Rheinland-Pfalz, kamen 145 Plätze. „Die Bewerbungszahlen im FÖJ sind im Vergleich zu den Vorjahren stetig weiter gestiegen“, sagte Hennig. Dazu beigetragen habe im Bewerbungsverfahren für 2020/21 auch die Corona-Pandemie.