Corona-Zeiten: Polizei löst achtköpfige Geburtstagsfeier auf

Bitburg Eine Geburtstagsfeier mit acht Personen ist am Dienstagabend in Bitburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm)) als Verstoß gegen bestehende Kontakteinschränkungen in der Corona-Krise von der Polizei aufgelöst worden.



Gegen die beiden Bewohner, in deren Wohnung sich die Menschen zum Feiern versammelt hatten, wurde ein Strafverfahren eingeleitet, teilte die Polizei am Mittwoch mit.