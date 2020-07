Gesundheit : Coronafälle steigen in der Region – wegen Luxemburg?

Bitburg/Trier/Luxemburg Geht es um Corona-Ansteckungen, steht der Eifelkreis Bitburg-Prüm in der bundesweiten Spitzengruppe. Rund 24 Neuinfektionen hat es im Eifelkreis in den vergangenen sieben Tagen auf 100 000 Einwohner gegeben.

Nur das niedersächsische Vechta und der baden-württembergische Main-Tauber-Kreis verbuchten höhere Zahlen. Lagen die steigenden Werte etwa an flächendeckenden Massentests im Nachbarland Luxemburg, das mehr infizierte Grenzgänger aufgespürt hat?

Nein, sagt eine Sprecherin der Kreisverwaltung unserer Zeitung. „Im Eifelkreis Bitburg-Prüm gibt es derzeit keinen infizierten Grenzgänger.“ Außerdem, so erläutert sie: Luxemburgische Hotspots, in denen besonders viele Neuinfektionen grassieren, „liegen nicht an der Grenze des Eifelkreises“. Wenn Luxemburg Eifeler positiv testet, tauchen diese auch in der Statistik auf, stellt die Sprecherin klar. Denn das lokale Gesundheitsamt sei zuständig dafür, die Quarantäne anzuordnen.

Die steigende Zahl an Neuinfektionen erkläre sich über Covid-19-Fälle in einem ambulanten Trierer Rehazentrum. „Hier haben sich auch vier Personen aus dem Eifelkreis infiziert, die dann die Infektion im familiären Umfeld und Bekanntenkreis weitergegeben haben. Dies ist sicherlich auch auf die Lockerungen der letzten Tage und die wieder vermehrt möglichen Kontakte zurückzuführen.“ Auch Trier und Trier-Saarburg erklären steigende lokale Corona-Infektionen mit 19 nachgewiesenen Erkrankungen im Reha-Zentrum. „Tatsächlich erreichen uns – aber in geringer Zahl – Meldungen mit positiven Testergebnissen aus Luxemburg. „Dies ist aber keinesfalls signifikant“, teilt das Gesundheitsamt mit.