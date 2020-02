Coronavirus bereitet auch Kammern in Rheinland-Pfalz Sorgen

Mainz Coronavirus, Handelsstreitigkeiten, Fahrverbote - die Liste der Faktoren, die nach Ansicht der Industrie- und Handelskammern die wirtschaftliche Entwicklung bremsen, ist lang. Sorgen machen sich die Kammervertreter unter anderem um die Innenstädte im Land.

Die Ausbreitung des Coronavirus bereitet auch den Industrie- und Handelskammern (IHK) in Rheinland-Pfalz Sorgen. Der Sprecher der IHK-Arbeitsgemeinschaft im Land, Arne Rössel, berichtete am Freitag in Mainz von einem Gespräch mit der Außenhandelskammer in Peking. Dort habe es geheißen, die Lieferketten in China seien durch das Virus Sars-CoV-2 in Mitleidenschaft gezogen worden. Das sei bis nach Rheinland-Pfalz spürbar, bis mindestens Mitte März werde dort noch mit einer angespannten Situation gerechnet. Derzeit hätten viele Unternehmen noch Puffer in ihren Lägern, sagte Rössel. Doch die gingen langsam zur Neige.