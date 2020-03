Coronavirus-Fälle in Rheinland-Pfalz ohne starke Symptome

Mainz Die drei Coronavirus-Patienten aus Rheinland-Pfalz haben kaum gesundheitliche Probleme. Mehrere Menschen aus dem engeren Umfeld der beiden Männer werden aber noch beobachtet.

In Rheinland-Pfalz gibt es einen dritten Coronavirus-Fall. Betroffen sei ein 32 Jahre alter Mann aus Kaiserslautern, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Samstag in Mainz. Der Mann gehöre zum Kreis der Kontaktpersonen eines bereits bestätigen Falls. Beide seien 32 Jahre alt und aus Kaiserslautern. Den Männern gehe es gut, sagte die Sprecherin des Kreises Kaiserslautern, Georgia Matt-Haen, am Sonntag. Sie wiesen kaum Symptome auf, sagte die Sprecherin des Gesundheitsministeriums Stefanie Schneider. Die beiden Männer werden im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern versorgt. Die Ergebnisse von neun Proben aus ihrem Umfeld stünden noch aus. Der Virus war im Bundesland zuerst bei einem 41 Jahre alten Soldaten im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz festgestellt worden.