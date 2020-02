Coronavirus-Falschmeldung: Ermittlungen gegen Unbekannte

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild.

Kaiserslautern Wegen einer von Unbekannten im Internet verbreiteten Falschmeldung einer angeblichen Coronavirus-Infektion in Rheinland-Pfalz hat die Polizei in Kaiserslautern Ermittlungen aufgenommen. Es bestehe unter anderem der Verdacht der Vortäuschung einer „gemeinen Gefahr“, teilten die örtlichen Behörden am Dienstag mit.



Sie warnten davor, die Falschmeldung weiter zu verbreiten.