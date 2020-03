Trier Sollten Menschen gemeinsam ihren Verein anfeuern, einem Orchester lauschen oder vor der Bühne tanzen dürfen? Wenn doch die Gefahr besteht, dass einer viele mit dem Coronavirus anstecken könnte? Bei solchen Fragen hält sich das Mainzer Gesundheitsministerium bisher zurück.

Die Vulkaneifel-Kreisverwaltung findet die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Events mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen, „konsequent und sinnvoll“. Etwas zurückhaltender äußert man sich in Wittlich. Aus Sicht eines Bundesministers sei das „nachvollziehbar“. Bevor eine Behörde jedoch entscheide, ob eine Veranstaltung abgesagt werden müsse, sei aber der Einzelfall zu prüfen. Anders als der Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm will die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich nicht generell empfehlen, Veranstaltungen abzusagen.

Am Montag gab es in Rheinland-Pfalz 22 bestätigte Coronavirus-Fälle. Aktuell ist nach Auskunft des Mainzer Gesundheitsministeriums keiner der Betroffenen schwerwiegend erkrankt. In der Region Trier gab es am Montag weiterhin nur einen bestätigten Fall und zwar im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Die betroffene Person ist in Quarantäne.

Seit Südtirol zum Risikogebiet erklärt wurde, steigt allerdings die Zahl der Coronavirus-Verdachtsfälle in der Region sprunghaft an (siehe Text oben). „Aktuell zählen wir sechs symptomatische Reiserückkehrer“, teilt die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich am frühen Montagnachmittag mit. Auch in Trier melden sich verunsicherte Heimkehrer beim Gesundheitsamt. In der Vulkaneifel gibt es nach negativen Testergebnissen am frühen Nachmittag keinen Verdachtsfall mehr.