Coronavirus-Infektionen: Hochschulstandort geschlossen

Vallendar Wegen einer Coronavirus-Infektion bei einem Studenten bleibt die private Wirtschaftshochschule Otto Beisheim School of Management in Vallendar vorerst geschlossen. Wie der Kreis Mayen-Koblenz mitteilte, gilt die Schließung zunächst von diesem Montag (9.3.) an bis Freitag (13.3.).



Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Derzeit werde versucht, alle Personen zu ermitteln, die mit dem Infizierten in direktem Kontakt gestanden hätten, erklärte die Behörde.