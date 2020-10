Coronavirus-Infektionen im Saarland erneut angestiegen

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Im Saarland ist die Zahl der neu nachgewiesenen Corona-Infektionen am Samstag um 72 Fälle auf insgesamt 3734 gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte (Stand 18.00 Uhr), liegt die Zahl der bestätigten Todesfälle in Verbindung mit dem Virus weiterhin bei 177. Aktuell sind im Saarland 330 Menschen nachweislich infiziert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa