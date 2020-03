Coronavirus: Saarland schließt öffentliche Einrichtungen

Saarbrücken Das Coronavirus greift weiter in den Lebensalltag der Menschen auch im Saarland ein. Gaststätten dürfen nur noch zu bestimmten Zeiten öffnen, andere Einrichtungen bleiben zu. Zu den Einschränkungen haben Bund und Länder einen gemeinsamen Handlungskatalog verabschiedet.

Das gaben am Montag Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) in Saarbrücken bekannt. Die Maßnahmen betreffen auch Kinos sowie Freizeiteinrichtungen und Tierparks, Spielhallen und Bordelle. Restaurants und Speisegaststätten dürfen von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.

Die Zahl der im Saarland an Corona Erkrankten war am Montag dem Gesundheitsministerium zufolge um 11 Fälle auf 85 gestiegen (Stand: 12.00 Uhr) Zwei der vom Virus infizierten Menschen befinden sich derzeit in stationärer Behandlung, wie die Behörden in Saarbrücken mitteilten.