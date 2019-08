Coutinho in Bayern-Startelf gegen Mainz: Müller auf der Bank

Bayerns Philippe Coutinho spielt den Ball. Foto: Federico Gambarini/Archivbild.

München Philippe Coutinho steht bei seinem Heimdebüt für den FC Bayern München gegen den FSV Mainz 05 erstmals in der Startelf des deutschen Fußball-Meisters. Der vom FC Barcelona ausgeliehene Brasilianer war vor einer Woche in seinem ersten Bundesligaspiel beim 3:0 der Münchner auswärts gegen den FC Schalke 04 in der zweiten Hälfte eingewechselt worden.

Trainer Niko Kovac hatte angekündigt, dem 27-jährigen Coutino „mehr Minuten“ geben zu wollen als die ersten 33 gegen Schalke. Thomas Müller muss dafür auf die Ersatzbank.