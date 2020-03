Covid-19: Landesregierung informiert per Messenger-Dienst

Das Logo der Messenger-App Telegram. Foto: Andy Wong/AP/dpa/Symbolbild.

Saarbrücken Die saarländische Landesregierung informiert jetzt auch per Messenger-Dienst über Anliegen und Fragen rund um das Coronavirus. Die Saarländer könnten sich dort über Regeln und deren Umsetzung informieren, Hilfsangebote stellen oder auch Fake News melden, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Saarbrücken mit.



Es sei gerade jetzt wichtig, nicht nur über digitale Angebote zu sprechen, sondern sie auch so schnell wie möglich umzusetzen. „Wenn wir erwarten, dass sich die Menschen im Saarland aus verlässlichen Quellen informieren, müssen wir diese Quellen auch bereitstellen“, sagte Regierungssprecher Alexander Zeyer.