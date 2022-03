Ukraine-Krieg : Cyberattacken: Sind Kraftwerke, Behörden und Firmen in Rheinland-Pfalz gefährdet?

Mainz In der vernetzten Welt ist die Cybersicherheit zu einer existenziellen Frage geworden. Vom russischen Krieg gehen Gefahren für die kritische Infrastruktur in Rheinland-Pfalz aus. Die Behörden sprechen von einer „abstrakt erhöhten Bedrohungslage“.

Der russische Krieg gegen die Ukraine hat auch Folgen für die Informations- und Cybersicherheit in Deutschland. Der Angriff finde nicht mehr nur auf Straßen und innerhalb von Landesgrenzen statt, sondern auch im Internet, sagte Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) am Mittwoch in Mainz. Bislang seien in Rheinland-Pfalz aber keine Aktivitäten ausländischer Staaten gegen Betreiber kritischer Infrastruktur zu verzeichnen. Man müsse aber von einer „erhöhten abstrakten Gefährdungslage“ ausgehen, so Schweitzer. Bei Angriffen gegen die kritische Infrastruktur geht es um Bereiche wie Energie, Gesundheit, Wasserversorgung, Medien und Verkehr.