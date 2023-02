Kriminalität : Mehr als 40 Festnahmen durch Infos aus dem Cyberbunker in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach/Koblenz Sie haben Drogenlabore, Waffen sowie vier Millionen Euro Bargeld entdeckt: Erneut können Fahnder Dank des Cyberbunkers einen großen, internationalen Ermittlungserfolg feiern.

Von Katharina de Mos Chefreporterin

Zweifellos war es eine spektakuläre Großrazzia: Hunderte Polizisten eroberten 2019 das in einem riesigen Bunker gelegene Hauptquartier einer kriminellen Bande. Doch nicht nur deswegen sprachen die Fahnder nach der Einnahme des Traben-Trarbacher Cyberbunkers vom größten Schlag gegen die Cyberkriminalität, den es in Deutschland je gegeben hatte. Schließlich liefen Hunderte illegale Webseiten über die Server im Bunker. Und noch immer führen die Daten, die den Ermittlern damals in die Hände fielen, zu weiteren Ermittlungserfolgen.

Zum wiederholten Male war es dank der im Cyberbunker gewonnenen Erkenntnisse möglich, Dutzenden Kriminellen das Handwerk zu legen. Gemeinsam mit den niederländischen Strafverfolgungsbehörden und dem LKA Rheinland-Pfalz ist es den Cybercrime-Spezialisten der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz gelungen, einen Krypto-Kommunikationsdienst namens „Exclu“ zu entschlüsseln, die Chats monatelang zu überwachen und den Dienst abzuschalten.

Info Prozess um den Traben-Trarbacher Cyberbunker Ein exzentrischer niederländischer Softwareentwickler hatte den fünf Stockwerke tiefen Schutzbau an der Mosel 2013 vom Bund gekauft und dort ein Rechenzentrum eingerichtet, das damit warb, alles zu hosten außer Terrorismus und Kinderpornografie und das versprach, seine Kunden bei Bedarf auch vor polizeilicher Verfolgung zu schützen. Dementsprechend zwielichtig war denn auch die Kundschaft des Cyberbunkers. Mehrjährige Ermittlungen zeigten, dass der Bunker zahlreiche Darknet-Portale hostete, die in Hunderttausenden Fällen mit Drogen, Falsch­geld oder gestohlenen Daten handelten. Eine gezielte Beihilfe zu diesen Straftaten konnte man den Mitarbeitern des Cyberbunkers zwar nicht nachweisen. Verurteilt wurden sie dennoch: Nach Überzeugung des Gerichts hatten sie sich zu einer kriminellen Vereinigung zusammengeschlossen, die die Straftaten billigend in Kauf nahm. Das Geschäftsmodell des Cyberbunkers sei schließlich allen bekannt gewesen. Der Bundesgerichtshof überprüft das Trierer Urteil nun auf Rechtsfehler. Die mehr als 10.000-seitigen Akten sind seit kurzem in Karlsruhe. Möglich also, dass das Landgericht den Fall mit seinen mehr als 100 Zeugen irgendwann neu aufrollen muss.

Chef des Cyberbunkers hat den Chatdienst Exclu entwickelt.

Bei Exclu handelt es sich um eine von mehreren Verschlüsselungs-Apps, die laut Oberstaatsanwältin Beatrix Jakobs mutmaßlich von Herman Johan X., dem niederländischen Kopf der Traben-Trarbacher Bunkerbande entwickelt wurde. Im langen Prozess um den Cyberbunker war vor dem Trierer Landgericht immer wieder von solchen Chat-Programmen die Rede, die es Rockerclubs oder auch Drogen-Kartellen ermöglichen sollten, verschlüsselte Nachrichten auszutauschen, die auch von der Polizei nicht gelesen werden können.

Im Fall von „Exclu“ ist nun Schluss damit. Bei einem internationalen Aktionstag wurden am vergangenen Freitag in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Polen über 70 Objekte durchsucht und mehr als 40 Menschen festgenommen. Bei den Verhafteten handele es sich um Nutzer, aber auch Betreiber und Administratoren des Dienstes.

Der niederländischen Staatsanwaltschaft zufolge wurden bei den Durchsuchungen zwei Drogenlabore, mehrere Kilo Betäubungsmittel, mehr als vier Millionen Euro Bargeld und Feuerwaffen in Beschlag genommen. Kein Wunder also, dass der niederländische Polizeichef Andy Kraag die an der Mosel entwickelte Kommunikations-App in der niederländischen Presse als „Goldmine“ für die Ermittler bezeichnet.

Der Software-Entwickler mit dem Spitznamen „Mister X.“, der nach dem Trierer Urteil in Koblenz nach wie vor seine Haftstrafe verbüßt, hat laut Jakobs nicht an der Entschlüsselung mitgewirkt.

Landeszentralstelle Cybercrime ermittelt wieder gegen alte Bekannte aus dem Cyberbunker

In Deutschland gab es zwar keine Festnahmen, dennoch ermittelt die Landeszentrale Cybercrime auch hier gegen fünf Beschuldigte. Darunter seien auch alte Bekannte aus dem Cyberbunker-Verfahren. Falls es zu einer Anklage kommt, würde ihnen erneut vor dem Trierer Landgericht der Prozess gemacht.

Aber warum hat es so lange gedauert, die Nutzer der Krypto-App zu belangen? „Das ist nicht so einfach, so eine App zu entschlüsseln“, sagt Jakobs. Zudem hätten die Ermittlungen erst 2020 begonnen. Unfassbar riesige Datenmengen aus dem Cyberbunker galt es auszuwerten. Da hätten sich die Ermittler zunächst auf das konzentriert, was den Angeklagten vorgeworfen wurde. Im April 2022 stiegen dann auch die niederländischen Ermittler ein.