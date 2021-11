Justiz : Cyberbunker: Anklage fordert hohe Freiheitsstrafen

Bald wird das Urteil im Cyberbunker-Prozess gesprochen. Foto: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Trier „Nur eine einzige legale Webseite“ – Oberstaatsanwalt Jörg Angerer ist überzeugt, dass die Bunkerbande wusste, was ihre Kunden taten.

Abschrecken soll das Urteil des Trierer Landgerichts, wenn es nach Chef-Ankläger Jörg Angerer geht. Denn Rechenzentren wie der Traben-Trarbacher Cyberbunker seien die „Wurzel des Cybercrimes“, der Grund dafür, dass es Kriminellen überhaupt gelingt, im Darknet millionenschwere Geschäfte mit Drogen, gefälschten Ausweisen oder gestohlenen Bankdaten zu machen. Denn ohne die Server, die in solchen Datenzentren stehen, wären die illegalen Portale nicht erreichbar.

Seit mehr als einem Jahr stehen in Trier acht Menschen vor Gericht, weil sie in einem ehemaligen Bundeswehrbunker an der Mosel eine kriminelle Vereinigung gegründet haben sollen, die es illegalen Marktplätzen ermöglichte, online zu bleiben. Die Anklage fordert am Donnerstag in ihrem Plädoyer teils hohe Freiheitsstrafen: Mehr als sieben Jahre für den Hauptangeklagten, mehr als fünf Jahre für seinen ältesten Sohn, drei Jahre für einen vorbestraften IT-Experten. Die anderen könnten nach mehr als zwei Jahren Untersuchungshaft bald frei kommen.

„Allen war das Geschäftsmodell des Cyberbunkers bekannt“, sagte Angerer. Ihnen sei es darum gegangen, illegale Seiten zu hosten und die Kunden vor dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden zu schützen. Es habe eine klare Aufgabenteilung zwischen den Angeklagten gegeben: Der Niederländer Herman Johan X. (62) war demnach der Boss, verteilte die Arbeit und traf die Entscheidungen. Seine Nummer zwei war der 52-jährige niederländische Manager Michiel R., und dritter Mann sei der älteste Sohn (35) des Hauptangeklagten gewesen, der als einziger das Passwort seines Vaters kannte, sich schon am Kauf des Bunkers beteiligt habe und das gesamte Hosting-Business übernehmen sollte, wenn Herman Johan X.sich ganz der Entwicklung von Verschlüsselungs-Apps widmet. Ein jüngerer Sohn (27) soll die Kunden des Cyberbunkers betreut haben. Die Ex-Partnerin (54) des Bunkerbosses prüfte die Zahlungseingänge und schrieb den Kunden Mahnungen. Ein wegen Cybercrime vorgestrafter deutscher IT-Experte (25) und ein Informatik-Student (22) kümmerten sich um das Netzwerk, ein 41-jähriger Bulgare um die Hardware.

Jörg Angerer wirft den Angeklagten vor, bewusst einen Bulletproof Hoster betrieben zu haben – ein „kugelsicheres“ Rechenzentrum, das Cyberkriminelle vor der Polizei und anderen Behörden schützt, ihre Taten verschleiert und ihnen dabei hilft online zu bleiben „no matter what“ – egal, was auch passiert. So lautete der Slogan des Cyberbunkers, der auf der Webseite cyberbunker.com bis zur Großrazzia im September 2019 damit warb, alles zu hosten außer Kinderpornografie und Terrorismus. Eine Werbung, auf der Oberstaatsanwalt in seinem langen Plädoyer immer wieder eingeht. War sie doch offenbar der Grund dafür, dass sich große Drogenmarktplätze wie der „Wall Street Market“ überhaupt dafür entschieden, ihre Seiten über die Server des Cyberbunkers laufen zu lassen, der für seine Dienste laut Zeugenaussagen deutlich höhere Preise verlangte als normale Rechenzentren. „Der Slogan war kein bloßes Werbeversprechen, das wurde auch gelebt“, sagt der Chef-Ankläger.

Das alles dürfe auch mit ein Grund dafür gewesen, dass sich unter den überwachten und im Bunker sichergestellten Daten laut Anklage lediglich eine einzige legale Webseite fand, nämlich die eines niederländischen Badmintonclubs, deren Betreiber ein alter Freund des Hauptangeklagten Herman Johan X. war.

Ein weiterer Punkt, mit dem Angerer seine Anklage stützt, ist folgender: Aus überwachten E-Mails und dem Geständnis des Bunkermanagers geht hervor, dass der Cyberbunker kriminellen Kunden bei Bedarf einen Tarnkappenservice anbot, der ihre IP-Adresse verschleierte und damit auch den Standort des Servers. Dies sei, wie die Netzknotenüberwachung gezeigt habe, auch in der Praxis geschehen.

Zudem habe Herman Johan X. Festplatten, die die schwedische Polizei haben wollte, absichtlich gelöscht. Anders als behauptet, sei dies keineswegs routinemäßig geschehen. Dies ergebe sich zum einen aus der Aussage des Bunkermanagers. Und zum anderen aus der Tatsache, dass die Polizei bei der Großrazzia im Bunker 288 ungelöschte Festplatten gefunden hatte, die noch sämtliche Daten der ehemaligen Kunden enthielten. „Es gab keine automatische Löschung.“

Zwar kümmerte der Manager sich um Beschwerdemails – sogenannte Abuse-Mails, die auf mögliche kriminelle Aktivitäten auf den Servern hinweisen. Allerdings sagte er aus, dass 80 Prozent dieser Mails nicht bearbeitet wurden. Auch eine Mail, die das Landeskriminalamt selbst schrieb, fand keine Beachtung.

Dass die Angeklagten anders als sie behaupten, sehr wohl gewusst hätten, was da auf ihren Servern getrieben wurde, schließt Angerer aus Zeugenaussagen und Mailnachrichten des Cyberbunkers.

Zum einen hatte das Rechenzentrum die – in der Branche absolut unübliche – technische Möglichkeit geschaffen, auf die Inhalte der Server zuzugreifen, indem es sogenannte Manageraccounts anlegte. Nachdem es im November 2016 Probleme mit der Webseite „Wall Street Market“ gegeben hatte, startete Herman Johan X. den Server neu und teilte dem Betreiber per Mail mit, er könne die Startseite nun sehen. „X. wusste, was er hostet“, sagt Angerer.

In einem anderen Mailverkehr fragte der Betreiber der Seite „Cannabis Road“ den Chef des Cyberbunkers explizit, ob dieser ein Problem mit dem Verkauf von Cannabis habe. Unter dem Pseudonym Jordan Robson antworte X. ihm, nein, das sei kein Problem. Mehr noch – für eine Umsatzbeteiligung bot er die Server kostenlos an.

Zu mehr als 200 000 Straftaten sollen die Angeklagten mit ihrem Rechenzentrum insgesamt Beihilfe geleistet haben, indem sie die Portale Cannabis Road, Wall Street Market, Fraudsters und Orangechemicals online hielten. „Ohne einen Hoster wie den Cyberbunker hätten die Täter ihre Straftaten nicht begehen können“, sagt der Chef-Ankläger. Auch ein Großangriff auf Telekom-Router soll 2016 von Traben-Trarbach aus gesteuert worden sein. Das Portal Flugsvamp ist nicht mehr Gegenstand der Anklage, weil die Generalstaatsanwaltschaft erhoffte Akten aus Schweden nicht erhalten hatte. Auch der Vorwurf der Verbreitung von Kinderpornografie wurde inzwischen fallengelassen, da der Cyberbunker dies seinen Kunden ja ausdrücklich untersagt hatte.

Der Prozess läuft bereits seit Oktober 2020. Es ist einer der bundesweit größten Prozesse gegen Cybercrime und der erste, bei dem Webhoster in Deutschland vor Gericht stehen. Die unterirdische Anlage in einem alten Bunker in Traben-Trarbach an der Mosel war im Herbst 2019 von Hunderten Polizisten nach fünfjährigen Ermittlungen ausgehoben worden.