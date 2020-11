Kostenpflichtiger Inhalt: Justiz : Cyberbunker: Ermittler am Rand ihrer Kapazitäten - Was wurde in Luxemburg entdeckt?

Ein Justizbediensteter führt den Hauptangeklagten an Handfesseln zu seinem Platz im Gerichtssaal. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Die im Traben-Trarbacher Cyberbunker sichergestellten Daten nehmen die Polizei so in Anspruch, dass die Ermittlungen an anderer Stelle stocken. Der Richter fordert Informationen über das, was in Luxemburg entdeckt wurde.