Ausnahme-Immobilie an der Mosel Nimmt die Bundeswehr den Cyberbunker zurück?

Traben-Trarbach · Drei Geschäftsleute würden gerne in den Traben-Trarbacher Cyberbunker investieren. Vorkaufsrecht hat allerdings genau jene Bundesbehörde, die den Schutzbau 2013 trotz Warnungen an einen niederländischen Internetkriminellen verhökert hatte. Gibt es ein neues militärisches Interesse an dem Areal?

05.02.2024 , 14:04 Uhr

Versteckt und verlassen im Wald einer Anhöhe liegt die Anlage des Cyberbunkers, in dem Kriminelle über Jahre ein illegales Rechenzentrum betrieben. Die Drohnen-Aufnahme zeigt die renovierungsbedürftigen Büro-Gebäude auf dem 13 Hektar großen Gelände, sowie Garagen und die ehemalige Post-Station. Der eigentliche Bunker liegt links außerhalb des Bildes. Foto: dpa/Harald Tittel

Wer residiert künftig im legendären Traben-Trarbacher Cyberbunker? Zieht die Bundeswehr dort womöglich wieder ein? Oder eine andere Bundesbehörde?