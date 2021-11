Justiz : Cyberbunker-Prozess geht in den Endspurt

Cyberbunker-Prozess geht in den Endspurt

Trier Nach mehrwöchiger Pause wird das Verfahren um den Traben-Trarbacher Cyberbunker heute fortgesetzt. Der Anfang vom Ende des Mammutverfahrens ist gekommen.

Schon seit mehr als einem Jahr müssen sich die acht Angeklagten vor dem Trierer Landgericht verantworten, weil sie Kriminellen in rund 250 000 Fällen geholfen haben sollen, online Drogen, Waffen oder gestohlene Daten zu verkaufen. Zudem sollen sie eine kriminelle Vereinigung gegründet haben, deren Zentrale im Traben-Trarbacher Cyberbunker lag.

Schon seit mehr als zwei Jahren sitzen die meisten von ihnen in Untersuchungshaft.

Der Cyberbunker in Traben-Trarbach

„Der größte Schlag gegen die Cyberkriminalität in Deutschland“ – Mehr als 150 Festnahmen nach Cyberbunker-Ermittlungen

Das Medieninteresse war – zumindest anfangs – groß. Ist es doch das allererste Mal, dass in Deutschland Webhoster vor Gericht stehen – also diejenigen, die die Server bereitstellen, dank derer Internetseiten überhaupt online sind. In diesem Fall: Portale im Darknet, die überwiegend illegalen Zwecken dienten.