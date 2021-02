Justiz : Cyberbunker: Land hat Angst vor Rache an verdeckten Ermittlern

Auch hier hat wohl die verdeckte Ermittlerin als Putzfrau Informationen gesammelt. Foto: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Trier/Traben-Trarbach Zwei Polizisten waren im Cyberbunker tätig: ein „Gärtner“ und eine „Putzfrau“. Sie dürfen nicht als Zeugen nach Trier kommen, da das ihr Leben gefährden könnte.

Der Mörder ist immer der Gärtner, heißt es. Im Fall des Traben-Trarbacher Cyberbunkers war der Gärtner jedoch ein verdeckter Ermittler. Und seine angebliche polnische Freundin, die für die Bunkerbande putzte, war in Wirklichkeit ebenfalls Polizistin.

Dieses vermeintliche Paar spielte eine entscheidende Rolle dabei, dass es 650 Polizisten bei einer Großrazzia am 26. September 2019 gelang, den Bunker einzunehmen, tonnenweise Beweismaterial zu beschlagnahmen und acht Verdächtige dingfest zu machen. Am Montag kamen vor dem Trierer Landgericht erstmals Details über diese verdeckten Ermittlungen zur Sprache.

Den beiden Beamten war es gelungen, ein Vertrauensverhältnis zu den acht Angeklagten aufzubauen, die sich in Trier dafür verantworten müssen, dass sie mit ihrem Rechenzentrum Beihilfe zu 249 000 Straftaten geleistet haben sollen. Denn über die im Bunker installierten Server liefen Marktplätze für Drogen, Waffen oder gefälschte Papiere.

Bereits seit 2015 ermittelten die Fahnder. Ende 2017 bot sich ihnen eine ungeahnte Chance: Der Cyberbunker suchte nach einer IT-Fachkraft und der Polizist meldete sich – angeblich im Namen eines Freundes. Beim Kennenlerngespräch zeigte sich, dass der Cyberbunker auch einen Gärtner brauchte. Und so mähte der Polizist ab Februar 2018 rund um den Schutzbau das Gras und tat, was man ihm sonst noch auftrug. Als die mutmaßliche Bande später eine Reinigungskraft suchte, brachte der Gärtner erfolgreich seine vermeintliche Freundin ins Spiel – eine ausländische Polizistin. Zwei weitere Ermittler traten als Kunden mit dem Cyberbunker in Kontakt: einer mietete Server, ein anderer bestellte Telefone mit einer Verschlüsselungs-Software, die der Hauptangeklagte Herman Johan X. entwickelt hatte. All das geht aus einem Schreiben des Mainzer Innenministeriums hervor, dass der Vorsitzende Richter Günther Köhler am Montag vorliest.

Nach Trier kommen diese wichtigen Zeugen allerdings nicht. Die ausländische Polizistin darf überhaupt nicht befragt werden. Und die anderen schalten sich von einem geheimen Ort per Video zu. Bild und Ton werden dabei so verfremdet, dass eine Identifizierung unmöglich ist. Die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen. Der Grund: Das Innenministerium sieht eine große Gefahr für das Leben dieser Menschen und ihrer Familien. Das Risiko sei groß, dass die Angeklagten und ihre Hinterleute alles daran setzen könnten, sich an den „Verrätern“ zu rächen. Zumal die Bande enge Kontakte zu einem irischen Drogenboss habe und auch eine niederländische Rockerbande zu ihren Kunden zählte. Da sei von einer hohen Gewaltbereitschaft auszugehen. Die Einwände Köhlers, dass es für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit durchaus wichtig sei, die Zeugen in Trier zu befragen oder dass die Angeklagten diese doch ohnehin durch monatelange Zusammenarbeit kennen, lässt das Ministerium nicht gelten. Statt der beiden Insider war daher am Montag ein Polizist geladen, der den verdeckten Einsatz betreut hatte.

Seine Aussage zur Rolle der Frau zeigte, warum die Polizei vor der Razzia so gut über die Bunkerräume informiert war: Die Polizistin putzte in drei verschiedenen Geschossen, notierte sich, wer welches Büro nutzte und machte zahlreiche Fotos von den Räumen, von Notizzetteln oder dem, was auf den Monitoren der Angeklagten zu sehen war. Sie erfuhr so auch, wie der Bunkereingang gesichert war. Zehn Mal kam sie mit ihrem „Freund“ nach Traben-Trarbach, blieb mehrfach über Nacht. Empfangen wurde sie jedes Mal vom Koch, der auch das Wachhaus betreute und abends stets betrunken war. Schnell integrierte die Bande die beiden. Ein gemeinsames Abendessen, immer um 18 Uhr, gehörte fest zum Tagesablauf. So erfuhren die Ermittler auch, wer welche Aufgaben hatte oder welche Spannungen es innerhalb der Gruppe gab.