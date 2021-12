Immobilien : Käselager, Hotel oder Rechenzentrum: Was wird jetzt aus dem Traben-Trarbacher Cyberbunker?

Foto: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Traben-Trarbach Ein Holländer will im Traben-Trarbacher Cyberbunker Käse einlagern, ein Hamburger will ein verrücktes, unterirdisches Hotel eröffnen, der Stadtbürgermeister will, dass die Landeszentrale Cybercrime einzieht. Ja, was passiert denn jetzt mit der Immobilie?