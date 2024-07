Herman Johan X. legt Beschwerde ein Verkauf des Cyberbunkers überraschend gestoppt – Das sind die Gründe

Ideen, was aus dem Traben-Trarbacher Cyberbunker werden könnte, gibt es viele: Käselager, Museum, Verwaltungssitz – und ein Erlebnishotel, in dem die Gäste tief unter der Erde hinter dicken Betonmauern in die Zeit des Kalten Krieges abtauchen können. Oder vielleicht auch in jene Zeit, als der Schutzbau ein illegales Datenzentrum war, dessen Geschichte dank Netflix weltweit bekannt wurde ...