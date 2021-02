Kriminalität : Drogenzentrale in der Vulkaneifel ausgehoben

In der Gegend rund um Gerolstein war bis gestern eine Drogenbande aktiv. Das Rauschgift haben die mutmaßlichen Dealer im Darknet angeboten und per Post verschickt. Drei Männer wurden nun festgenommen.

Wenn Menschen im großen Stil Drogen im Darknet verkaufen, dann klingt das Netflix-Serien oder nach Dingen, die weit, weit weg passieren. In Großstädten. Und nicht in der idyllischen Vulkaneifel. So sehr kann man sich irren ...

Der Landeszentralstelle Cybercrime ist ein weiterer großer Ermittlungserfolg gegen Betreiber eines Drogenshops im Darknet gelungen.

Wie der Leitende Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler mitteilt, wurden nach Durchsuchungen drei Männer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein festgenommen. Wo genau sie lebten und ihre Drogen lagerten, gibt Mannweiler nicht preis. Sind die Dörfer doch so klein, dass es sonst möglich wäre, die mutmaßlichen Drogendealer zu identifizieren.

Insgesamt werden acht Deutsche im Alter von 28 bis 65 Jahren beschuldigt, darunter zwei Frauen. Die meisten leben in der Vulkaneifel, einer in Bayern und einer im Raum Köln.

Die Hauptbeschuldigten sind laut Generalstaatsanwaltschaft dringend verdächtig, in mehr als 1400 Fällen als Mitglieder einer Bande in großem Umfang mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. „Sie sind arbeitsteilig vorgegangen“, sagt Mannweiler. Die Drogen wurden in den Niederlanden gekauft und nach Deutschland gebracht. Das Hauptlager befand sich in Privaträumen in der Vulkaneifel. Bei den Durchsuchungen entdeckten die Fahnder rund 30 Kilogramm Rauschgift, darunter 25 Kilogramm Amphetamin. Der geschätzte Verkaufswert dürfte bei mehr als 250 000 EUR liegen.

Über verschiedene Darknet-Marktplätze wurden die Drogen gewinnbringend weiterverkauft. Darunter auch über den DarkMarket – eine Webseite, die aufflog, weil sie bis 2019 im Traben-Trarbacher Cyberbunker gehostet worden war. Erst wenige Wochen ist es her, dass die Zentralstelle Cybercrime mitteilte, dass der Betreiber festgenommen wurde.

Doch zurück in die Vulkaneifel. Dass die dort lebenden Dealer aufflogen, hat nichts mit dem Cyberbunker zu tun.

Ins Visier geriet die Bande den Kontrollkräften des Hauptzollamtes Gießen und Frankfurt am Main, weil mehr als 180 Postsendungen mit Betäubungsmitteln, die ins europäische Ausland verschickt werden sollten, in den Briefzentren aufgefallen waren und sichergestellt werden konnten. Es handelte sich um eine breite Palette von Drogen, unter anderem mehr als zehn Kilogramm Amphetamin und mehr als 7900 Ecstasy-Tabletten. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift des Mainzer Landeskriminalamts übernahm Anfang 2020 unter Leitung der Landeszentralstelle Cybercrime die Ermittlungen „und es gelang, die mutmaßlichen Täter trotz ihres konspirativen Vorgehens zu identifizieren“, teilt die Generalstaatsanwaltschaft mit. Wie genau es den Fahndern glückte, die Sendungen bis in die Verbandsgemeinde Gerolstein zurückzuverfolgen, dazu möchte Mannweiler aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen.

Mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften durchsuchten Ermittler des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und des Landeskriminalamtes am 8. Februar neun Häuser in Rheinland-Pfalz, Bayern und Nordrhein-Westfalen.