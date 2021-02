Dachdecker stürzt von Dach: Schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Newel Ein Dachdecker ist am Montag bei Arbeiten in Newel (Landkreis Trier-Saarburg) von einem Dach gestürzt und schwer verletzt worden. Der 64 Jahre alte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Sturz, der sich im Ortsteil Butzweiler ereignete, dauerten an, hieß es.