Dachse verursachen mit Bauten Sperrung einer Bahnstrecke

Bad Dürkheim Wegen Dachshöhlen unterhalb der Schienen muss die Bahnstrecke zwischen Bad Dürkheim und Freinsheim in der Pfalz gesperrt werden. Die Trasse ist wegen des tierischen Höhlenbaus bereits seit Monaten beschädigt.

In Kombination mit erwartetem Starkregen droht nun die Unterspülung der Strecke, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montag mitteilte. Die Gleise sollten in der Nacht auf Dienstag aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Wie lange war vorerst noch unklar. Der Zugverkehr zwischen Bad Dürkheim und Freinsheim sollte durch Busse ersetzt werden.