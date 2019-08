Dachstuhl in Flammen: Zwei Verletzte in Klinik

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/Archiv.

Niederfell Beim Brand eines Mehrfamilienhauses sind in Niederfell (Landkreis Mayen-Koblenz) zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war am Dienstagabend der Dachstuhl des Hauses in Flammen aufgegangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa