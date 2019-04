später lesen Dachstuhl von Mehrfamilienhaus brennt aus Teilen

Bei einem Wohnhausbrand in Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) ist in der Nacht zum Dienstag der Dachstuhl komplett ausgebrannt. Die Wohnungen des Mehrfamilienhauses seien zunächst nicht mehr bewohnbar, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. dpa