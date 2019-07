Dachstuhlbrand bringt Gasflaschen zur Explosion

Front eines Einsatzwagens der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/Archivbild.

Koblenz Bei einem Dachstuhlbrand in Koblenz sind am Mittwoch mehrere Gasflaschen explodiert, die dort für Arbeiten genutzt wurden. Mehrere Arbeiter einer Dachdeckerfirma konnten zwar einen Teil der Gasflaschen in Sicherheit bringen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa