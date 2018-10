später lesen Dämpfer für Julia Klöckner bei Wiederwahl FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Mit ihrem bislang schlechtesten Ergebnis ist Julia Klöckner für weitere zwei Jahre als rheinland-pfälzische CDU-Landeschefin bestätigt worden. 278 von 347 Delegierten wählten sie am Samstag bei einem Landesparteitag in Lahnstein am Rhein. dpa