Dämpfer für Midyatli bei SPD-Liste zur Landtagswahl

Serpil Midyatli (SPD), Landesvorsitzende ihrer Partei, spricht beim Landesparteitag. Foto: Axel Heimken/dpa

Neumünster Bei der Aufstellung der SPD-Landesliste zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai hat die Landesvorsitzende Serpil Midyatli einen Dämpfer bekommen. Die 46-Jährige erhielt am Samstag in Neumünster nur 152 von 200 abgegebenen Stimmen für Listenplatz zwei.

37 Delegierte votierten gegen Midyatli, 8 enthielten sich, 3 Zettel waren ungültig.

Auf die Plätze zwei bis sechs wurden entsprechend Midyatlis Vorschlag gewählt: Bildungsexperte Martin Habersaat, die 32 Jahre alte SPD-Landesvizin Sophia Schiebe, die noch nicht im Landtag ist, sowie die langjährigen Abgeordneten Kai Dolgner und Sandra Redmann. Sie hatten durchweg keine Gegenkandidaten. Für einige weitere Plätze waren auf die Vorschläge des Landesvorstandes Gegenkandidaturen angekündigt.

© dpa-infocom, dpa:220205-99-988122/2

(dpa)