3. Liga Dämpfer für SV Wehen: 0:2 gegen Saarbrücken

Der SV Wehen konnte in der Partie nicht überzeugen. Die Gäste hätten schon in der ersten Halbzeit in Führung liegen könnten, doch der agile Stürmer Marvin Cuni vergab allein in den ersten fünf Minuten zwei hochkarätige Chancen. Nach dem Wiederanpfiff lief in der Offensive bei beiden Teams lange nicht viel, bevor die Saarländer in der Endphase zweimal zuschlagen konnten.