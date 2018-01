später lesen Däne Fischer und Torwart Huth verlassen Mainz 05 FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Der dänische Nationalspieler Viktor Fischer verlässt den Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 nach nur sieben Monaten und spielt künftig in seiner Heimat für den FC Kopenhagen. Die Mainzer lösten am Mittwoch den bis 2022 geltenden Vertrag mit dem 23 Jahre alten Offensivspieler wieder auf und liehen gleichzeitig auch Ersatztorwart Jannik Huth bis zum Saisonende und ohne Kaufoption an den niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam aus. dpa