Arbeit DAK-Auswertung: Personalmangel führt zu mehr Fehltagen

Ein Ergebnis des Reports: In Berufsgruppen mit der größten Personalnot werden auch die meisten Fehltage bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gezählt. Zwar sei 2022 insgesamt das Jahr mit dem höchsten Krankenstand seit 25 Jahren gewesen, doch sei der Krankenstand in stark betroffenen Branchen überdurchschnittlich. So waren demnach in der Altenpflege an jedem Tag des Jahres 77 von 1000 Beschäftigten krankgeschrieben - ein Anteil also von 7,7 Prozent. Der Durchschnitt über die Branchen hinweg lag zum Vergleich bei 5,7 Prozent. Über dem Schnitt lagen auch die Maschinen- und Fahrzeugtechnik (7,2 Prozent) und die Kinderbetreuung (7,0 Prozent).