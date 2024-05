Krankenversicherung DAK: Hitze belastet rund jeden fünften Beschäftigten stark

In Rheinland-Pfalz leiden rund 450.000 Beschäftigte unter Hitze am Arbeitsplatz. Damit fühlen sich 22 Prozent der Beschäftigten im Job durch Hitzewellen stark belastet, wie die Krankenkasse DAK am Dienstag mitteilte. Im Bundesschnitt sind es etwa 23 Prozent. Das geht aus dem Report „Gesundheitsrisiko Hitze. Arbeitswelt im Klimawandel“ hervor.