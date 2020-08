Dampfaustritt aus Kesselwagen wegen defekter Dichtung

Betzdorf Eine defekte Dichtung hat zu dem Dampfaustritt aus einem Kesselwagen mit Salpetersäure in Betzdorf (Westerwald) geführt. Das sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Dienstag. Das undichte Teil sei am Montagnachmittag ausgetauscht worden.

