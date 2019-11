Daniela Katzenberger schreibt Einkaufszettel auf Pfälzisch

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis küssen sich. Foto: Tobias Hase/dpa/Archivbild.

Berlin Von Milldudde bis Flissischi Hondsäf: Daniela Katzenberger (33) hat ihren Ehemann Lucas Cordalis (52) mit einem Einkaufszettel in pfälzischer Mundart losgeschickt. „Ich denke, ich habe jetzt ein paar Stunden sturmfrei“, schrieb das in Ludwigshafen/Rhein geborene TV-Sternchen am Mittwoch auf Instagram.

Dort veröffentlichte die Dokusoap-Darstellerin den „Eikaafszeddel“ mit Begriffen wie „Milldudde“ (Mülltüten), „Flissischi Hondsäf“ (Flüssige Handseife), „Lewwerwoscht“ (Leberwurst) und „Kische Discha“ (Küchentücher).