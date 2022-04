Landkreis Ahrweiler : „Dankwelle“: Erstes Großevent nach der Flut

Bad Neuenahr-Ahrweiler In der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler findet erstmals nach der Flutkatastrophe ein Großereignis statt: Am Donnerstag begann die Show „Dankwelle“. Bei der achttägigen Veranstaltungsreihe im Kurpark handelt es sich um eine Sonderveranstaltung der Show „Klangwelle“, die jährlich im Herbst stattfindet.

„Die Dankwelle ist für die Menschen in unserer Stadt ein wichtiger Meilenstein, der Hoffnung und Mut machen soll, um wieder mit Zuversicht in eine gute Zukunft zu blicken“, sagte Bürgermeister Guido Orthen (CDU).

Die Elemente Wasser, Feuer, Laser und Licht bilden die Grundlage der Veranstaltung, die von klassischer Musik, Rock und Pop aber auch rheinischen Liedern begleitet wird. Die besondere Show-Variante der „Dankwelle“ wird laut der Stadt in diesem Jahr zum ersten Mal veranstaltet und steht unter dem Motto #solidAHRität. Man wolle Danke sagen, „allen den Menschen und Institutionen, die an unserer Seite waren und sind“, erklärte Orthen. Die Stadt ermöglicht es, dass der Eintritt für alle Einwohner und zahlreiche Helfer von zentralen Organisationen kostenlos sei. Dafür habe man Einladungen und Gutscheincodes per Post versendet.

Die Veranstaltung findet an insgesamt acht Abenden statt, nämlich vom 21. April bis 24. April und in der folgenden Woche vom 28. April bis zum 01. Mai. „Sie wird ein Gemeinschaftserlebnis, bei dem Einwohner, Helfer und Ahrtal-Fans zusammenkommen können, um auf das in der Flut Erlebte, auf die danach erfahrene Solidarität und Hilfsbereitschaft, aber auch auf das in den vergangenen Monaten Geschaffte zurückzuschauen“, sagte Bürgermeister Orthen. Am ersten Tag der Veranstaltung werden bis zu 2000 Gäste erwartet, teilte eine Sprecherin des Veranstalters mit. An den beiden Wochenenden erhöhe sich diese Zahl dann, manche Tage seien bereits jetzt fast ausverkauft. Kapazität habe man für bis zu 3000 Menschen.