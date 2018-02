später lesen Darmstadt vor Kellerduell: Abwehrsorgen und Sturmproblemen FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

Vor dem Nachholspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern hat Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 Probleme in Abwehr und Angriff. So wird Defensivallrounder Peter Niemeyer voraussichtlich weiter verletzt fehlen, wie Trainer Dirk Schuster mit Blick auf das Kellerduell am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) sagte. dpa