Darts-Starter Clemens: Champion Cross ist „klarer Favorit“

Milton Keynes Der deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens sieht sich bei seiner Premierenteilnahme am zweitwichtigsten Turnier der Welt als deutlichen Außenseiter. „Rob Cross ist Titelverteidiger, ehemaliger Weltmeister, die Nummer vier der Welt.

Er ist auf jeden Fall klarer Favorit. Aber ich werde versuchen, ihn zu ärgern“, sagte der Saarländer der Deutschen Presse-Agentur vor dem Duell beim World Matchplay. Clemens tritt am Sonntag (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) erstmals bei dem Turnier an, das wegen der Coronavirus-Pandemie diesmal nicht in Blackpool, sondern ohne Publikum in Milton Keynes stattfindet.