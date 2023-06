„Unter diesen Umständen tut sich das keiner mehr an“ Frust wird immer größer: Darum bleiben am Mittwoch fast alle Apotheken in der Region geschlossen

Trier · Am Mittwoch bleiben viele Apotheken in der Region geschlossen. Was hinter dem Protest steckt.

09.06.2023, 13:23 Uhr

Viele Apotheken in der Region bleiben am Mittwoch geschlossen. Foto: dpa Foto: dpa/Marcus Brandt

Als Christoph Angele vor fünf Jahren seine erste Apotheke in Trier übernommen hatte, war er noch voller Enthusiasmus. „Wir sind die Kümmerer für kleine Probleme“, umschrieb er damals seine Berufung, sich mit 29 Jahren als Apotheker selbstständig zu machen. Und: „Ich arbeite sehr gerne mit Menschen, Kundenkontakt ist für mich wichtig.“