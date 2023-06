Kriminalität Aktenzeichen XY gelöst: Trierer Mordermittler waren bei der Fernsehfahndung schon mehrfach erfolgreich

Trier · Passieren in der Region Trier wirklich so viele Gewaltverbrechen, die zunächst nicht geklärt werden können? Oder warum sind die Ermittler der Trierer Mordkommission so häufig in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ zu Gast?

12.06.2023, 13:41 Uhr

Moderator Rudi Cerne hat in seiner Show schon oft ungelöste Kriminalfälle aus der Region Trier präsentiert. Foto: ZDF/ZDF/Nadine Rupp

Immer wieder gehen die Trierer Mordermittler mit ungeklärten Kriminalfällen in die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“. Mehrfach hat sich das in der Vergangenheit auch schon ausgezahlt. Einige Gewaltverbrechen wurden auf diese Weise geklärt. Bringt die Ausstrahlung auch im Fall des seit Januar vermissten und offenbar einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallenen Gerolsteiner Orthopäden Steffen Braun den erhofften Durchbruch? Noch gibt es keine Spur von dem nach Angaben der Ermittler vermutlich ermordeten 53-jährigen Mediziner.