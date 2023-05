Für Homeoffice, Schule und Co. Superschnelles Internet? Fehlanzeige: Darum stockt der Glasfaserausbau in der Region

Trier · Immer mehr Menschen wollen im Homeoffice arbeiten. Doch vielerorts scheitert es daran, dass es keine schnellen Internetverbindungen gibt. Nur in ganz wenigen Orten in der Region gibt es Glasfaseranschlüsse. Und daran wird sich wohl auch so schnell nichts ändern.

Glasfaserkabel sind Voraussetzung für schnelle Internetverbindungen übers Festnetz. Foto: dpa Foto: dpa/Matthias Rietschel

Superschnelles Internet ist längst kein Luxus mehr: Immer mehr Menschen wollen im Homeoffice arbeiten. Schnelle Leitungen sind notwendig, um Beruf und Schulaufgaben am Computer problemlos erledigen zu können. Aber auch in der Freizeit werden große Bandbreiten benötigt: Streaming-Dienste und soziale Netzwerke gehören zum Alltag zahlreicher Familien.